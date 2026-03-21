きょう（2026年3月21日）午前、札幌市東区の歩道上で店舗の看板が落下して、70代の女性と接触しました。女性は足にけがをして、病院に搬送されました。看板が落下したのは、札幌市東区北31条東16丁目の歩道上です。午前11時10分ごろ、ネイルサロンの店舗に設置されていた看板が落下して、通りがかった70代の女性と接触しました。女性は左足を出血するけがをして、病院に搬送されました。警察によりますと、看板の大きさは縦135セン