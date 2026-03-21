サンコーは、『3L生ゴミ処理機「カラッと粉砕ゴミへらすん」』を、2026年3月16日に同社オンラインストアおよび取扱店などで発売した。静音設計を採用、4モードを搭載本機に生ゴミを投入してボタンを押すだけで、乾燥と粉砕の力により生ゴミの体積を7〜8割減らせるという。また生ゴミの水分を飛ばすことで、ニオイやコバエの発生を抑えられる。処理中の排気臭は、内蔵のカートリッジ式活性炭フィルターが強力に吸収する。約40デシベ