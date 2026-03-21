ロックバンド「TUBE」の前田亘輝（60）が21日までに自身のXを更新。ファミレスで食べたスイーツを明かした。「秋田大曲〜山形南陽移動中」と書き出した前田。「COCO'S禁断のスウィーツに手を出してしまった」と明かし、チョコパフェを前に笑顔の写真を公開。「後100Km！」と意気込んでいた。フォロワーからは「疲れた体には甘い物」「かわいすぎる」「美味しそう」「COCO’Sに前ちゃん…身近に感じます」「お気をつけて」な