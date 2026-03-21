フィギュアスケート女子で10年バンクーバー五輪銀メダリストの浅田真央さん（35）が21日、昨年8月に開校した「木下MAOアカデミー」の第1回発表会を東京都立川市の「MAORINK」で開催した。5〜10歳のアカデミー生12人のうち10人が、初めてジャッジのない試合形式で演技を披露。浅田さんはディレクターとしてリンクサイドからひとりひとりに丁寧に声をかけて送り出し、時に自身もジャンプに合わせて飛ぶようなしぐさを見せなが