第2日、通算2アンダーで首位の佐久間朱莉＝紫CCすみれVポイント×SMBCレディース第2日（21日・千葉県紫CCすみれ＝6731ヤード、パー72）2位で出た昨年の年間女王で、今季2勝目を狙う佐久間朱莉が、2バーディー、4ボギーの74で回り、通算2アンダーの142で単独首位に立った。ともに70を出した神谷そらと笠りつ子が1打差の2位。鈴木愛、菅沼菜々、前日首位の朴ヒョン径（韓国）がイーブンパーの4位に並んだ。前週優勝の菅楓華は2オ