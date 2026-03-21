20日の中日戦に先発したロッテ・毛利＝バンテリンドームロッテのドラフト2位新人、毛利海大投手（22）＝明大＝が今季の開幕投手を務めることが決まった。21日、バンテリンドームナゴヤで行われた中日とのオープン戦後にサブロー監督が明かした。球団でルーキーが開幕戦で先発登板するのは毎日時代だった1950年の榎原好以来、76年ぶり2人目。27日にZOZOマリンスタジアムで西武と戦う。福岡県出身の毛利はツーシームなど切れのあ