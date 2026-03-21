マダッシュトの南にあるミサイル基地の6日の衛星画像。2台の重機が塞がれたトンネル入り口を掘り起こしている/Airbus（CNN）米国とイスラエルが、ミサイル発射装置を含むイランの大量の兵器を無力化するべく複数の地下施設の入り口を爆撃したことが分かった。CNNの調査で明らかになった。CNNは、イランのミサイル基地32カ所の衛星画像を分析した。その大半は山中に埋設された状態にある。すべての基地が空爆を受けており、通常はト