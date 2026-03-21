＜大相撲三月場所＞◇十四日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】霧島が優勝を決めた十四日目の模様後続力士に星2つの差をつけ、単独トップを走る1敗の関脇・霧島（音羽山）が大関・安青錦（安治川）に敗れて2敗に後退。しかし、結びの一番で豊昇龍が琴櫻に敗れて4敗に後退。千秋楽を待たずに2023年十一月場所以来となる自身3度目の幕内最高優勝を果たした。悲願の“大関返り咲き”を大きく手繰り寄せ、Wの歓喜で花を添え