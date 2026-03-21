◇明治安田J1百年構想リーグG大阪2（13PK14）2福岡（2026年3月21日ベススタ）西地区首位のG大阪はJ最長記録となるPK戦15人目決着で、福岡に敗れた。イェンス・ヴィッシング監督は「福岡をリスペクトする。最後まで戦い抜いて、PK戦で勝利するに値する試合だった」。サバサバとした表情で振り返ったが求めるスタイルの“課題”が出た一戦でもあった。ゲーゲンプレスと呼ばれる『ボールの即時奪回』を目指す上で、運動