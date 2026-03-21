さいたま市で住宅火災があり、住人の女性と連絡が取れなくなっています。21日午後3時ごろ、さいたま市南区で木造2階建ての住宅から火が出て周囲に燃え広がりました。この火事で火元の住宅は全焼したものとみられ、隣の複数の住宅も燃えていて、午後5時45分現在も延焼中です。住人の女性と連絡が取れなくなっていて、警察が安否を確認しています。