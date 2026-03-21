◇世界女子カーリング選手権2026(現地14日〜22日、カナダ・カルガリー)世界女子カーリング選手権2026は20日、予選リーグ全日程を終えて、決勝トーナメントへ進む6チームが決まりました。予選リーグは13チームが総当たり戦を行い、上位6チームが予選を突破。上位2チームが準決勝にストレートインとなり、3〜6位までが準決勝進出をかけたプレーオフに進みます。女子日本代表(ロコ・ソラーレ)は20日、予選最終戦で9勝2敗で並ぶカナダ