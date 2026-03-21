16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏が、巨人・則本昂大について言及した。野村氏は則本について「経験のあるピッチャーですから、当然修正しながら、ゲームの中で修正しながら投げられるピッチャー。1年間と考えた時にはどうかわかりませんけど、心機一転、相当彼も期待が入っている。投げっぷりも含めて好きなピッチャー。マウンドの雰囲気というか、マウンドさばきというかね。則