21日にニッポン放送で放送された『ニッポン放送ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ』に出演した松井稼頭央氏が登場し、阪神のドラフト1位・立石正広（創価大）について言及した。松井氏は「バッティングを見ていると、ちょっと群を抜いてますよね。飛距離もそうですけど、スイングスピードも。僕は映像でしか見ていないんですけど、スイングスピードを含めてちょっと魅力ですよね。楽しみですよね」と大きな期待を寄せた