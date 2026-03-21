Photo: SUMA-KIYO 2024年3月27日の記事を編集して再掲載しています。趣味の登山だけでなく、仕事や普段でもリュックを使うことが多い筆者。大抵は身体にフィットするかチェックしてから購入するのですが、なかには思っていた以上に肩からずり落ちてしまうものあり、ほかの部分は気に入っているのに、あまり使わなくなってしまったものも…。リュックのイライラを解消