春の訪れを告げる「椿まつり」が野々市市で始まりました。この催しは野々市市の花、ツバキの魅力を知ってもらおうと市が毎年開いているものです。会場には華道家による生け花や小中学生が描いた絵画などツバキをテーマにした作品およそ290点が展示されています。またツバキの苗や加工品などの販売ブースも設けられ、訪れた人は手に取りながらツバキの香りや色合いを楽しんでいました。■花と緑ののいち椿まつり実行委