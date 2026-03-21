21日正午頃、小松市の山あいで建物を焼く火事がありました。この火事で男性1人がケガをしています。火事があったのは小松市大杉町にある建物で、21日正午頃、「車庫の車から火が出た」と消防に通報がありました。火は、およそ2時間後に消し止められました。この火事で、男性1人が病院に搬送されましたが、意識はあるということです。警察と消防が詳しい出火原因を調べています。