白山市鳥越地区で発生した地すべりについて、現場ふもとの福祉施設で地域住民らに限った一時的な立ち入りが行われました。10日、白山市河合町で発生した地すべり。■山下記者「復旧作業が進められる中、現場ふもとの施設には関係者らの姿が見えます」被害を受けたふもとにある福祉施設の入居者らは、いまも受け入れ先となった別の施設での生活を余儀なくされています。県では、生活に必要なものを取り出したいといった要望を踏まえ