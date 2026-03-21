ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体金メダル、女子で５位に入った米国代表の人気選手アンバー・グレン（２６）が、女子アスリート全体のために提言を行った。グレンはメダル候補と目されながらショートプログラム（ＳＰ）で１３位とまさかの低迷を喫したが後、フリーで巻き返し１４７・５２点と高得点をたたき出し５位に食い込んだ。そして、大きく出遅れたＳＰ後の発言に世界的な関心も呼んだ。取材エリアで「