楽しい休日、友だちとはしゃいでいると周りが見えなくなってしまいがちですが、公共の場でもそのように振る舞っていると周りの迷惑になってしまうことも。混雑する大型商業施設で筆者の友人がエレベーターに乗った際の出来事をご紹介します。 エレベーターでの迷惑行為にイライラ