NYポストが特集米大リーグの2026年シーズンにおけるチケット価格の格差が話題となっている。ワールドシリーズ連覇を果たしたドジャースの平均最低価格は76.57ドル（約1万2000円）に達し、MLB平均の34.82ドル（約5500円）の2倍以上を記録していると米紙が報じた。米紙「ニューヨーク・ポスト」は「2026年のMLBチケット価格：カリフォルニアのこのチームが最高値を記録、別のチームが最安値を提供」との見出しで記事を掲載。ドジ