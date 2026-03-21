お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、「クレーンゲームをやったことがあるか」を調査した。クレーンゲーム、したことある？イメージ（※生成AIで作成）「やったことはあるけど、自らはあんまやらんかな」と答えたのは、花妃。無料券をもらったときや、友人がやるときに付き合いでやる程度だという。対