明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節の最新順位表明治安田J2・J3百年構想リーグ第7節の試合が行われた。3月21日時点での最新の順位表が更新され、各グループの上位や下位の動向が明らかになっている。WEST-Bでは、テゲバジャーロ宮崎がロアッソ熊本に1-0で開幕から負けなしの7連勝、勝ち点21で1位となった。EAST-Aでは、ブラウブリッツ秋田がヴァンラーレ八戸に1-0で勝利し、勝ち点18で1位。湘南ベルマーレはザスパ群馬に2-0で