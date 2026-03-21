2026年3月18日に開催された上院公聴会で、FBI長官のカシュ・パテル氏が「FBIは人々の移動や位置情報の履歴を追跡するための情報を買い集めている」と述べました。パテル氏は「購入しているのは憲法および電子通信プライバシー法に基づく法律に合致する市販の情報」と述べましたが、一部の上院議員はパテル氏を批判して位置情報データの購入を中止するよう求めています。FBI is buying data that can be used to track people, Pate