元宝塚花組トップスターで女優の柚香光が２１日、昨年の主演舞台の映画版「ゲキ×シネ『紅鬼物語』」の舞台あいさつを都内で行った。昨年初夏に上演された「劇団☆新感線」の舞台の劇場版。同作が退団後初の舞台出演だった柚香はもともと新感線のファン。「いざ参加してみると、本当にやっぱりどれだけの熱量で作品を作り上げていらっしゃるかというのをひしひしと感じまして、たくさんのことを学ばせていただいた」と感謝した