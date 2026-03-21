静岡市葵区の県道で土砂崩れがあり、現場の先の温泉施設に現在28人が取り残されています。市や警察によりますと21日午前10時ごろ、静岡市葵区井川の県道60号で「土砂崩れで道が通れない」などと通行人から警察に通報があったということです。土砂は、およそ20メートルにわたり道路を塞いでいて、現在、撤去作業が進められています。これまでに土砂崩れによるけが人は確認されていません。現場の先にある市の温泉施設によりま