◇明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第７節藤枝３―３（ＰＫ５−３）福島（２１日・とうスタ）Ｊ３福島の“カズ”ことＦＷ三浦知良（５９）はホームの藤枝戦でベンチ入りしたものの出場機会はなく、２試合連続でピッチに立つことはできなかった。自身が持つＪリーグ最年長出場記録の更新もお預けとなった。それでも試合前には、今季から藤枝を率いる槙野智章監督（３８）と笑顔でハグを交わした。福島加入前から対戦を心待ち