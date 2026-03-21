ufotableが満を持して手掛ける、ゲームブランド・TYPE-MOON原作ビジュアルノベルゲームを原作とした劇場アニメ『魔法使いの夜』（2026年公開）の第1弾キービジュアル＆ビジュアル解禁映像が公開された。【動画】青い光の中で魔法陣を展開！『魔法使いの夜』迫力のキービジュアル解禁映像本ビジュアルには、巨大な魔法陣の中心で鋭い眼光を放つ主人公・蒼崎青子の姿が描かれている。「現代に生きる魔法使い。ただし見習い。」と