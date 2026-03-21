◇明治安田J2・J3百年構想リーグ横浜FC4―2相模原（2026年3月21日相模原ギオンスタジアム）J2横浜FCが、公式戦で初めて実現したJ3相模原との“神奈川ダービー”を4―2で制した。0―2と劣勢で折り返した後半、怒とうの4得点を挙げて逆転勝ち。決勝点は同追加タイムの47分、途中出場のMF遠藤貴成がゴール右から右足で突き刺した。プロ初得点をマークした殊勲の23歳は「前半は苦しい展開だったけれど、自分のゴールで勝てて良