7月からTOKYO MXほかにて放送されるテレビアニメ『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って一緒に遊んだ幼馴染だった件』（略称：てんびん）のメインビジュアル第1弾が公開された。あわせて、メインキャラクター、キャスト情報、メインスタッフ情報が発表された。【画像】作画かわいい！『てんびん』メインキャラクター5人のビジュアルまた、28日に開催されるAnimeJapan 2026『転校先の清楚可憐な美少女が、昔男子と思って