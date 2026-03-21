◇オープン戦楽天0ー3巨人（2026年3月21日）侍ジャパンから前日に合流した楽天・藤平尚真投手（27）が0―3の8回にオープン戦初登板。全て直球で浦田を左飛、皆川を中飛、平山を三ゴロと3者凡退に仕留めた。危なげない内容に「（状態は）100％ではないですけど、ゼロで帰ってこられたのが凄い良かったかなと思います」と振り返った。昨季はシーズン途中から抑えを任され、球団新記録の29試合連続無失点を記録。「自分はど