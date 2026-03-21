記者団の取材に応じる自民党の小林政調会長＝21日午後、宮崎県延岡市自民党の小林鷹之政調会長は21日、緊迫する中東情勢を巡り、日本とイランの首脳同士の対話を模索すべきだとの考えを示した。「イランとは歴史的な関係があり、日本にしか果たせない役割がある。さらなる外相間の協議、場合によっては首脳同士の協議も模索してほしい」と宮崎県延岡市で記者団に語った。イランのアラグチ外相が日本関係船舶の通過を認める用意