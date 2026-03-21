4月7日に生放送されるカンテレ「第61回上方漫才大賞」（後6・30）の新たな司会者が「海原やすよ ともこ」「中川家」の2組に決まったたと21日放送の同局「上漫premium」（後4・00）で発表された。過去に「夢路いとし。喜味こいし」「横山やすし・きよし」も受賞した上方演芸界でもっとも長い歴史を持つとされる同賞。やすともは2012年と17年、中川家は10年と19年に大賞を受賞している。また、「ブラックマヨネーズ」吉田敬、