城島茂、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、森本慎太郎（SixTONES）が、22日放送の日本テレビ系『ザ！鉄腕！DASH!!』（毎週日曜後7：00〜後7：58）に出演する。【番組カット】お、おおきい！2人がかりで抱えられるマグロの王様この日、城島、高地、森本は、島の新たな木造船「サバニ」に乗って食料調達へ。島での釣り方は、餌に似せた仕掛けで獲物を食いつかせるサビキ釣り。新参者の高地もワクワクしながら釣り糸を垂