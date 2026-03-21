大相撲春場所は２１日、大阪府立体育会館（エディオンアリーナ大阪）で１４日目の取組が行われ、元大関の関脇霧島（２９）（本名ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山部屋）が２０２３年九州場所以来、１４場所ぶり３度目の優勝を決めた。単独首位の霧島は大関安青錦に敗れたが、２差で追う横綱豊昇龍と琴勝峰がともに敗れたため、千秋楽を待たずに賜杯獲得が決まった。霧島は１２日目に豊昇龍を破るなど安定