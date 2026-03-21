◇大相撲春場所14日目（2026年3月21日エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（29＝音羽山部屋）は千秋楽を待たずに23年九州場所以来3度目の優勝が決まった。この日は大関・安青錦（21＝安治川部屋）に敗れて12勝2敗となった。立ち合いすぐに左をのぞかせた。しかし安青錦に前傾で両前みつを取られ、食い下がられた。霧島は遠い右上手で相手を振り回せず、左膝から崩れた。13日目終了時に2差3敗だった2人、横綱・豊昇龍（26＝