ティーウェイ航空は、「3月のt割」セールを3月17日から31日まで開催している。日韓路線が対象となる。片道運賃の一例は以下の通り。燃油サーチャージや諸税は含まれている。割引コードは「MAR26」。搭乗期間は3月17日から10月24日まで。さらに、ソウル往復で最大3,000円を割り引くクーポンも併用できる。搭乗期間は6月1日から10月24日まで。一部日程は対象外となる。・ソウル/仁川発着福岡（10,220円）、福岡（11,830円）、熊本（1