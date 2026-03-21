2026年3月21日、北海道・八雲警察署は、八雲町に住む医師の男(58)を、傷害と脅迫の疑いで逮捕しました。男は3月15日午前4時半ごろから午前4時50分ごろまでの間、八雲町本町にある、営業中のスナックの店内で、店主の女性(60)に暴行を加えてけがをさせ、脅迫した疑いがもたれています。警察によりますと、男はカウンター越しに、店に置いてあった釣り竿で女性の頭を殴り、両手で首をしめ、「お前、殺してやるからな」と脅迫し