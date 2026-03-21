山城はオープン戦無失点の快投も話題を呼んでいる（C）産経新聞社V奪回を目指す巨人はルーキーたちの躍動した姿も期待を集めている。阪神との開幕戦に抜擢されたのはドラ1ルーキーの竹丸和幸（鷺宮製作所）、開幕前最終となった3月20日の楽天戦（東京ドーム）に先発し、5回3安打1失点。安定したピッチングで開幕に向け視界良好となった。【動画】強打者ボイトも3球三振！ドラ3山城の圧巻ピッチングシーンそしてドラフト3位ル