石川県小松市の山間部で21日昼ごろ、住宅1棟を全焼する火事があり60代の男性1人がけがをして病院に運ばれました。命に別状はないということです。21日正午前、小松市大杉町で「車庫の中の車が燃えている」と消防に通報がありました。消防によりますと火は木造2階建ての住宅およそ110平方メートルを全焼しおよそ2時間後に消し止められました。この火事で61歳の男性がのどにやけどをし病院に運ばれましたが命に別状はないということ