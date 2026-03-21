◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）関脇・霧島（音羽山）が、２０２３年九州場所は以来、１４場所ぶり３度目の優勝を決めた。霧島は大関・安青錦（安治川）に敗れ、２敗目となったが、追う横綱・豊昇龍（立浪）と西前頭５枚目・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が、ともに黒星で４敗に後退し、霧島の賜杯獲得となった。霧島は２日目に、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）に敗れたものの、３日目からは、強い当たりから主