◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）前日最終オッズが３月２１日、ＪＲＡから発表された。単勝１番人気は、歴代最多の当レース８勝を挙げる武豊騎手とコンビを組む（１）アドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で２・９倍。２４年の菊花賞で３着に入り、昨年の目黒記念を制しており実績上位だ。２５年のセントライト記念３着、菊花