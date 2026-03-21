◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）スピード自慢の３歳馬１７頭立てで行われ、２番人気のタガノアラリア（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は４着に敗れた。斎藤新騎手を背に五分のスタートを切ると、後方１３番手で末脚を温存。直線に入るとなかなか外に出せなかったが、前が開いた残り３００メートル過ぎから一気にスパート。上がり最速３３秒１の末脚を駆使