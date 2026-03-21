◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）７回表に登板した楽天の西口直人投手が、先頭打者に四球を与えたところで緊急降板した。降板理由について球団は「右腕の張り」と発表。今後の登板については様子を見て判断するという。プロ１０年目、２９歳の西口は、２３年に右肘のトミー・ジョン手術を受け育成契約となったが、昨年２月に支配下に復帰。昨季は中継ぎで５２試合に登板し、今季は先発転向を目指していた