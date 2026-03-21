◆大相撲春場所１４日目（２１日・エディオンアリーナ大阪）大関・安青錦（安治川）は、１敗で単独首位の関脇・霧島（音羽山）に勝ち、７勝７敗の五分に戻した。千秋楽に、序ノ口デビューから１５場所連続勝ち越しをかける。どうにか、７勝７敗に持ち込んだ。横綱昇進をかけた場所だったが、状態が上がらず、１２日目には７敗目を喫し、負け越しのピンチに陥っていた。だが、前日は大関・琴桜（佐渡ケ嶽）に勝ち、この日と連勝