【ソウル＝藤原聖大】韓国中部・大田市の自動車部品工場で２０日、火災が発生し、従業員ら１１人が死亡し、５９人が煙を吸うなどして重軽傷を負った。３人の行方が分かっておらず、消防当局が捜索を続けている。韓国消防庁の発表などによると、火災は２０日午後１時１５分頃に発生し、約１０時間半後に鎮火した。当時、工場には１７０人が勤務していた。遺体の多くは工場３階の窓際で発見されたといい、火や煙から逃れようとし