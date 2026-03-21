日本維新の会が党大会を開き、「連立政権のアクセル役となって結果を出す政治にこだわる」などと盛り込んだ活動方針を決定しました。日本維新の会・吉村洋文代表「（維新は）なぜ必要なのか、存在意義は何なのか。これがよりいっそう問われることになる。自民党ではなかなかできないこともたくさんある。これを絶対にやり遂げなければならない」活動方針では、「連立政権のアクセル役となり、結果を出す」として、▼衆議院の議員定