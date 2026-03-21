きょう（21日）午後、さいたま市で複数の住宅が焼ける火事があり、現在も消火活動が続いています。火元の家に住む、80代の女性と連絡が取れておらず、警察が安否の確認を急いでいます。きょう午後3時前、さいたま市南区の住宅で、「住宅の台所から煙が見える」と近隣住民から119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など19台が出動し消火活動に当たっていますが、火元の木造2階建ての住宅が全焼したほか、周辺の複