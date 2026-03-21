お笑いコンビ「コットン」きょんが、２１日までに自身のＳＮＳを更新。喫煙のマナーについて言及し、反響を呼んでいる。きょんは自身のＸ（旧ツイッター）に「全ての喫煙者へ」と書き出し、１枚の写真をアップ。街中に設置された置き型灰皿の中央付近にタバコの空箱が捨ててあり、「これを灰皿に捨てるのはやめない？？？」と呼びかけた。この投稿には「下手したら火事の原因になるから、マジでやめろって思う」「これを見る