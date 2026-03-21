【モデルプレス＝2026/03/21】俳優の知念英和が21日までに、自身のXを更新。FANTASTICSのメンバーと遭遇したことを明かし、反響が寄せられている。【写真】「運命の再会」21歳ライダー俳優が遭遇したLDHイケメンコンビ◆知念英和、木村慧人＆中島颯太とカフェで遭遇この日、知念は「カフェでばったり再会しました！」と添えてFANTASTICSの木村慧人、中島颯太とのプライベートショットを公開。「これは夢なのか…！」と驚きを隠せな