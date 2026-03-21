コメディエンヌのパク・ナレが、元マネージャーへのパワハラ疑惑に関連し、2度目の警察調査を終えた。去る3月20日13時から約7時間、ソウル江南（カンナム）警察署は、パク・ナレを被疑者として呼び出し、特殊傷害、名誉毀損、医療法違反などの嫌疑について調査した。これは、2月20日の1度目の調査から約1カ月ぶりだ。【関連】元マネに性的行為を見させた？パク・ナレの疑惑この日、調査を終えたパク・ナレは報道陣の前で「質問に誠